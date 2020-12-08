Kuzey Sumatra eyalet genelinde, perşembe gününden bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Yağışlar, Deli Serdang, Medan, Binjai, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi ve Serdang Bedagai gibi bölge ve kentleri kapsayan 6 yerde sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Kuzey Sumatra Valisi Edy Rahmayadi, kayıpları arama ve kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

2 bin 773 ev sular altında kaldı

Medan Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Toto Mulyono da, Deli Serdang bölgesinde meydana gelen heyelanlarda iki kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada Afet Ajansı yetkilileri, 2 bin 773 evin su altında kaldığı bölgede tüm selzedelerin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasındaki yağmur sezonunda sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.