Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 07:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den Çin'e 'Hong Kong' yaptırımı
[Fotoğraf: Getty]
ABD, Çin'e yönelik yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nda rolü bulunan 14 Çinli vekili yaptırım listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Hong Kong'daki demokratik süreci baltaladığını savundu.
Pompeo, Ulusal Güvenlik Yasası ile Hong Kongluların kendi temsilcilerini seçme haklarının ellerinden alındığını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı, bu nedenle yasayı hazırlayan, kabul eden ve uygulayan 14 Çinli vekile yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Pompeo, yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'ye seyahatler etmekten men edileceklerini belirterek, "Varsa, ABD'deki mal varlıkları da dondurulacak" dedi.
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