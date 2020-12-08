ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın kabinesinde yer almaya aday isimler belli oluyor.

Biden'ın cuma günü savunma bakanlığı adayını açıklayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra Austin'i aday gösterdiği Amerikan basınına sızdı.

ABD'nin ilk siyahi muharip komutanı

Austin, ABD’de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor.

Görüş olarak daha apolitik bir çizgisi bulunan Austin, 2016’da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı.

ABD’de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamaz.

2016’da emekli olduğu için Austin’in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

Başkanlığının resmileşmesi halinde Joe Biden, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından adaylarını Senato’nun onayına sunacak.