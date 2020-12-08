Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yanı sıra 35 eyaletin 320 ayrı bölgesi, sellerin etkisi altında.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammadu Muhammed, afette 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.

Binlerce ev yıkıldı

Muhammed, "Sellerin can kaybına yol açması dışında binlerce ev yıkıldı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Böylece gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu" dedi.