Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da sel felaketi: 68 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel felaketinde 68 kişi hayatını kaybetti, afetten 129 binden fazla kişi etkilendi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yanı sıra 35 eyaletin 320 ayrı bölgesi, sellerin etkisi altında.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammadu Muhammed, afette 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.
Binlerce ev yıkıldı
Muhammed, "Sellerin can kaybına yol açması dışında binlerce ev yıkıldı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Böylece gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu" dedi.
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