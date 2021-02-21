Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da sel: 5 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da dün meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti.
Güney ve Doğu Cakarta’da şiddetli yağışların yol açtığı selden 1722 kişi etkilendi.
Su baskınında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, güvenli alanlara tahliye edilenlere yardım çalışmaları sürüyor.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan dönemindeki yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Etiketler: Endonezya
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