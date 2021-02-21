Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, "şiddeti kışkırtarak sitenin topluluk standardını defaatle ihlal ettiği" gerekçesiyle Myanmar ordusuna ait "Tatmadaw Doğru Haber Bilgilendirme Ekibi" isimli sayfa silindi.

Site yetkililerinin açıklamasının ardından hesaba erişim sağlanamazken, cunta yetkilileri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Facebook, 12 Şubat'ta aldığı kararla Myanmar ordusuna ait hesaplardan yapılan paylaşımların kitlelere yayılmasını önleyici tedbirler almıştı.

Öte yandan dün Mandalay kentinde gerçekleşen protestolarda, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak kalabalığa müdahale etmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 olduğu ileri sürüldü.

Myanmar'da 1 yıllık OHAL ilan edilmişti

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.