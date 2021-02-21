Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
ABD basınının East Norriton Polis Departmanı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Pensilvanya'nın Montgomery ilçesine bağlı East Norriton bölgesinde, silahlı bir saldırganın "Our Town Alley" adlı bovling salonuna girerek ateş açtığı belirtildi.
Emniyet yetkilileri, saldırganın salondaki dört kişiyi vurduğunu ve bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı.
Yaralanan üç kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen yetkililer, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.
Etiketler: ABD
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