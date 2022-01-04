Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da sel: 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da şiddetli yağışlar sele yol açtı. Ülkede yaşanan sel felaketinde 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Endonezya basınında yer alan habere göre, yetkililer, Sumatra Adası'nda meydana gelen seller nedeniyle 24 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Sellerde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle bazı binaların hasar gördüğü ve trafikte aksamaların yaşandığı bilgisini paylaştı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
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