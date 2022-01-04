Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Moldova'nın talebi üzerine ülkeye yeni makro finansal destek paketi hazırlandığını açıkladı.

Moldova'nın salgın, enerji krizi ve ödemeler dengesi sorunları nedeniyle zorlu bir dönem yaşadığı anımsatılan açıklamada, AB'nin Moldova'ya 30 milyon euro hibe ile 120 milyon euro orta vadeli ve uygun koşullu kredi sağlayacağına işaret edildi.

Moldova'nın yolsuzlukla ve yönetim sorunlarıyla etkin biçimde mücadele etmesi gerektiği vurgulanan açıklamaya göre, söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

AB'den yakın çevredeki ülkelere makro finansal destek

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal destek verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.