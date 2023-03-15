Yetkililer, geçen ay Vali Viktor Laiskodat tarafından duyurulan denemenin amacının, öğrencilerin disiplinini artırmak olduğunu söylüyor. Ebeveynlerse eskiden sabah 7 ya da 8'de derse başlayan çocuklarının, şimdi eve geldikleri zaman tükenmiş bir halde olduklarını vurguluyor.

16 yaşındaki bir öğrencinin annesi olan Rambu Ata, "Çok zor, hava zifiri karanlıkken evden çıkmak zorundalar. Bunu kabul etmem mümkün değil. Ortam sessiz ve karanlıkken güvenlikleri güvence altında değil" diyor.

Ata, kızı Eureka'nın her sabah 4'te kalkarak motorla okula gittiğini belirtiyor ve "Şimdi ne zaman eve gelse bitkin oluyor ve hemen uykuya dalıyor" ifadelerini kullanıyor.

"Bu çabanın eğitimin kalitesini artırmakla herhangi bir ilişkisi yok"

Nusa Cendana Üniversitesi'nden Marsel Robot "Bu çabanın eğitimin kalitesini artırmakla herhangi bir ilişkisi yok" derken uzun süre uykusuz kalmanın öğrencilerin sağlığını kötü etkileyeceğini ve davranışlarında değişikliğe neden olacağını da vurguladı.

Robot ayrıca, "Sadece birkaç saat uyuyacaklar ve bu sağlıkları için ciddi bir risk. Ayrıca gerginliğe de neden olacak ve bu stresi kötü davranışlar sergileyerek gidermeye çalışacaklar" dedi.

Henüz geri adım atılmadı

Yerel haber sitesi Kompas'ın bildirdiğine göre, şubattan beri sürdürülen pilot projeye gelen şikayetler üzerine ülkedeki ombudsman, merkezi hükümete duruma müdahale çağrısında bulundu. Yerel yönetim, eleştirilere rağmen henüz geri adım atmadı.

Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Bakanlığı'yla Endonezya Çocukları Koruma Komisyonu da bu adımın gözden geçirilmesi için açıklamalar yaptı.

2014'te Amerikan Pediatri Akademisi tarafından yayımlanan bir çalışma, ortaokul ve liselerde öğrencilerin derslere 08.30 ya da sonrasında başlaması tavsiyesinde bulunmuştu. Bunun öğrencilerin yeterli uykuyu alması için gerekli olduğu savunulmuştu.