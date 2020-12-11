Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da madende heyelan: 4 ölü
[Harita: TRT Haber]
Endonezya’nın Banten eyaletinde yasa dışı işletilen bir altın madeninde meydana gelen heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Banten Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Zaenal Arifin, Banten'e bağlı Lebak bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 6 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.
Arifin, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı madende kayıp iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batı Sumatra eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Endonezya
Sıradaki Haber
Japonya’da aşılar yerel rezervasyon sistemiyle yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz