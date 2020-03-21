Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 38'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da koronavirüs (Covid-19) salgınında 6 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38'e yükseldi.
Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde toplam can kaybının 38'e çıktığını, vaka sayısının ise 81 artarak 450'ye ulaştığını duyurdu.
Açıklamada taburcu olan hastalara ilişkin bilgi verilmedi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 430'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 277 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs Endonezya covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:03
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