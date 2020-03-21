Söz konusu web sitesinde Covid-19'un ne tür bir virüs olduğuna, nasıl yayıldığına ve salgına karşı alınabilecek önleyici tedbirlere dair içerikler paylaşıldı.

ABD'deki eyaletlere ait sağlık kuruluşlarının web sayfalarının da eklendiği sitede, virüsün dünya üzerindeki yayılımı grafiklerle gösterildi.

Koronavirüsün Google'da en çok hangi terimlerle aratıldığına dair veriler de kullanıcılarla paylaşıldı.

[Kaynak: google.com/covid19]

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 423'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 277 bini aşmış durumda.