Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'da kaybolan helikopterin enkazı bulundu
Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde yaklaşık 8 ay önce kaybolan askeri helikopterin enkazına ulaşıldı.
Kompas gazetesinin haberine göre, Papua’daki askeri yetkililer, 28 Haziran’da irtibatın kesildiği ve içinde 12 kişinin bulunduğu Rus yapımı MI-17 tipi askeri helikopterin enkazına Oksop bölgesinde ulaşıldığını belirtti.
Yetkililer, 60 kişilik askeri personel ile kazada hayatını kaybedenlerin tahliyesi için çalışmalara başlanacağını kaydetti.
Eyaletteki Oks ibil bölgesinden Sentaniye giderken irtibatın kaybedilmesiyle düştüğü değerlendirilen helikopter, 2 ay süren arama çalışmalarında bulunamamıştı.
Etiketler: Endonezya helikopter enkazSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 09:21
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