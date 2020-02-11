Yaklaşık 3 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım yüzde 62,9 olarak gerçekleşirken, Sinn Fein oyların yüzde 24,53’ünü alarak sandıktan 1'inci çıktı.

Ancak 160 sandalyeli parlamento için 42 aday gösteren Sinn Fein’in milletvekili sayısı 37’de kaldı. Onu yüzde 22,18 oy oranı ile takip eden merkez sağ Fianna Fail 38 milletvekili çıkararak parlamentoda Sinn Fein'in önüne geçti.

Oyların yüzde 20,86'ya gerileyen iktidardaki Fine Gael ise 35 milletvekilinde kaldı.

Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald, 2'nci ve 3'üncü gelen merkez sağ partilerle koalisyon için görüşmeye hazır olduklarını duyurdu. McDonald, iki büyük partiyle koalisyon kurulması halinde başbakanlığın dönüşümlü olabileceğini söyledi. Ancak her iki parti de Sinn Fein ile hükümet kurmayacaklarını ilan etmiş bulunuyor.

İrlanda’da hükümet kurmak için 80 milletvekili gerekiyor.

Sinn Fein’in daha küçük partiler ve bağımsız milletvekilleri ile de koalisyon kurması ihtimali bulunuyor.

Seçim sonuçlarına göre parlamentoya giren 21 bağımsız milletvekili oyların yüzde 15,39’unu aldı. Yeşiller yüzde 7,3 ile 12, İşçi Partisi yüzde 4,38 ile 6, Sosyal Demokratlar da yüzde 2,9 ile 6 ve Dayanışma - Kardan Önce Halk partisi 5 milletvekili çıkardı.

Siyasi gözlemciler İrlanda’daki seçim sonuçlarını "tarihi" diye nitelendirirken, Sinn Fein’in 2016 seçiminde aldığı yüzde 13,8'lik oyu neredeyse 2 katına çıkarmış olmasının altını çiziyor.

Birlik için referandum

İrlanda Cumhuriyet Ordusunun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein’in tarihinde ilk kez birinci parti konumuna yükseldiği seçimin, Kuzey İrlanda’daki İngiltere ile birlik yanlısı kesimleri kaygılandıracağı belirtiliyor.

5 yıl içinde iki İrlanda’nın birleşmesi için bir referanduma gidilmesini isteyen Sinn Fein’in, seçim zaferinin ardından bu süreci hızlandıracak adımlar atması muhtemel.

İngiltere’nin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması kapsamında kendisine bağlı Kuzey İrlanda ile arasında fiili bir sınır ve gümrük duvarı girecek olmasının da İrlanda’nın birliğini isteyen milliyetçilerin memnuniyetini artırdığına işaret ediliyor.