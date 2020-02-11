Haber Giriş: Kaynak: AA, AFP
16 Arakanlı mülteci denizde boğularak can verdi
Bangladeş'in güney kıyılarından Malezya'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 16 Arakanlı mülteci, teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetti.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, Bangladeş Sahil Güvenlik Birimi, ülkenin güney kıyılarından Malezya'ya geçmeye çalışan bir teknenin St. Martin Adası yakınlarında battığını açıkladı.
Arakanlı mültecilerle dolu tekneden 16 kişinin cesedine ulaştıklarını belirten yetkililer, 70 kişinin kurtarıldığını ve yaklaşık 40 mültecinin arandığını bildirdi.
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