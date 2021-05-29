Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Endonezya'da feribot yandı
Endonezya'nın Maluku bölgesinde 181 yolcu taşıyan feribotta çıkan yangın paniğe neden oldu. Feribottaki yolcular alevlerden denizi atlayarak kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Endonezya'da feribotta çıkan yangın yolculara zor anlar yaşattı.
181 yolcunun bulunduğu feribot seyir halindeyken alev aldı. Yolcular, yangının başlamasının ardından alevlerden kurtulmak için denize atladı.
O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Bazı yolcular yakınlarındaki kurtarma botuna tutunarak dalgalarla mücadele etti.
Gemide bulunan 181 yolcu ve 14 mürettebat tahliye edildi. Görgü şahitleri yangının geminin makine dairesinde başladığını belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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