Endonezya'da devlet başkanı seçilen Subianto göreve başladı

Antara News'ün haberine göre, yemin töreni, yeni başkent Nusantara'da düzenlendi.

Endonezya'nın 8'inci devlet başkanı seçilen Subianto, törende yemin ederek göreve başladı.

Subianto, yaptığı açıklamada, başkanlık döneminde "halkın ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulunduracağını" söyledi.

Subianto'nun yardımcısı olarak belirlediği, eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka da yemin ederek görevine başladı.

Subianto daha önce Savunma Bakanlığı, Gibran ise Surakarta Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Subianto'dan Gazze'ye destek mesajı

Subianto, devlet başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada, ülkesinin Gazze'ye desteğini yineledi.

Filistin'e daha fazla insani yardım göndermeye hazır olduklarını belirten Subianto, bölgedeki yaralıları tahliye edip, hastanelerde bakımlarını sağlayabileceklerini ifade etti.

Subianto, "Sağlam durmalı ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ülkelerdeki insanları savunmalıyız. Bunun için Filistin halkının bağımsızlığını destekliyoruz." dedi.

"Kırmızı ve Beyaz Kabine"

Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Subianto, yemin etmesinden saatler sonra kabinesini açıkladı.

Kabinesinde toplam 53 üye bulunduğunu belirten Subianto, Endonezya'nın bayrağından esinlenerek kabinesine "Kırmızı ve Beyaz Kabine" ismini verdiklerini söyledi.

Subianto, daha önce farklı kültürlerin ve siyasi görüşlerin bir araya geldiği bir hükümet kurmak istediğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Subianto'nun selefi Joko Widodo'nun kabinesinde toplam 34 üye bulunuyordu.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Prabowo Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurmuştu.