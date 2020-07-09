Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülke genelinde yılbaşından bu yana kaydedilen dang humması vaka sayısının 71 bin 633'e yükseldiğini açıkladı.

Son 3 haftalık dönemde 7 bin 382 yeni vaka görüldüğünü belirten Tarmizi, en çok vakanın da sırasıyla Batı Cava, Bali, Doğu Cava, Doğu Nusa Tenggara ve Lampung'da görüldüğünü aktardı.

Tarmizi, dang humması nedeniyle ölenlerin sayısının 459 olduğunu belirterek, en fazla can kaybının 92 kişiyle Batı Cava eyaletinde gerçekleştiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, son dönemde artan vakalara karşı sivrisinek üreme alanlarının ilaçlama ve temizliğine önem verilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da bin 598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019’da da 917 kişi yaşamını yitirdi.