Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da can kaybı 2 bin 100'e ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 2 bin 100'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 'dan son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 183 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 100'e, vaka sayısının da 223 bin 327'ye çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 161 bin 96 olduğu kaydedildi.
Etiketler: suudi arabistan'da koronavirüs 2020 hacSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 17:48
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