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Azerbaycan'dan şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.
Hasanov, mesajında, Adapazarı ilçesindeki patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, "Ailelerinin acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz. Yaralılara da şifa diliyorum. Acınız acımızdır" ifadesini kullandı.
Etiketler: Azerbaycan sakarya patlama şehit taziye mesajıSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 17:43
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