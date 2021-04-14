Winangun Jeofizik İstasyonundan yapılan açıklamada, adaya bağlı Kuzey Sulawesi eyaletinde sabah saatlerinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Bitung şehrinin 135 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

Açıklamada, depremin Bitung ve Manado şehirlerinde hissedildiği ve şimdiye kadar can kaybı olmadığı kaydedildi.