Sudan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Hamduk, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’e mektup göndererek, tarafların 23 Mart 2015’te imzaladığı ilkeler anlaşması uyarınca 10 gün içinde müzakere ve anlaşma çağrısı yaptı.

"Müzakerelerin anlaşma olmadan sona ermesi üzücü"

Barajın inşa çalışmalarının ileri aşamaya geldiği bir dönemde müzakerelerin çıkmaza girdiği, bunun da barajın faaliyete girmeden önce anlaşma sağlanmasını acil ve gerekli kıldığı belirtilen açıklamada, "ABD ve Dünya Bankasının da aracılık ettiği müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen 10 yıllık müzakerelerin anlaşma olmadan sona ermesi üzücü. İlkeler Beyannamesinin 10. Maddesi, müzakereciler arasında anlaşma sağlanamazsa konunun üç ülkenin hükmet başkanlarına havale edilmesini şart koşuyor.

Afrika Birliği himayesinde gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığı için Sudan üç ülkenin başbakanlarını video konferans yöntemiyle kapalı görüşmelere davet ediyor." ifadelerine yer verildi.