ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün Biden'a gönderdiği mektupta, "Sizi şu tarihi zamanda, zorluklar ve fırsatlar konusunda vizyonunuzu paylaşmak için 28 Nisan'da Kongreye hitap etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin 28 Nisan'da Kongre ortak oturumunda konuşma yapması için gönderdiği daveti kabul etmiştir." bilgisini paylaştı.

Biden'ın bu konuşmayı, 30 Nisan'da görevindeki 100. gününü doldurmadan önce yapacak olması dikkati çekiyor.