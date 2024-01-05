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Dünya
AA 05.01.2024 10:51

Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Endonezya'nın Java Adası'nda iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Endonezya ulusal demir yolu işletmecisi "PT Kereta Api" Sözcüsü Ayep Hanapi, yaptığı yazılı açıklamada, Java Adası'nın Bandung kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında 2 yolcu treninin çarpıştığını duyurdu.

Batı Java Polis Sözcüsü Ibrahim Tompo, yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan trenlerde bulunan toplam 160 yolcu kurtarıldı.

Yerel televizyonlardaki görüntülerde, tren vagonlarının bazılarının ters döndüğü ya da yan yattığı yer alıyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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