Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı Habeck'in feribottan inmesine izin vermedi

Öfkeli çiftçiler son olarak, Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in Schlüttsiel limanında feribottan ayrılmasını engelledi.

Bir polis sözcüsü, perşembe günü iskeleyi kapattıklarını söyledi. Habeck bu nedenle Hallig Hooge'a dönmek zorunda kaldı.

Polise göre yüzden fazla gösterici vardı. Yaklaşık 30 polis görev başındaydı. Polis sözcüsü, biber gazı da kullandıklarını söyledi. Herhangi bir yaralanma olup olmadığı bilinmiyor.

Habeck'in bir sözcüsü akşam dpa'ya, "Güvenlik durumu tüm çiftçilerle görüşmeye izin vermedi ve Bakan Habeck'in bireysel çiftçilerle görüşme teklifi maalesef kabul edilmedi."

Polise göre feribot hareket ettikten sonra durum sakinleşti.