Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.01.2024 09:52

Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar

Dün 79,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,82 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların düştüğünü gösteren verilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,5 milyon varil azalışla 431,1 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda yaşanan düşüş, ülkede talebin beklenenin üzerinde arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Ayrıca, Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Olaya cevaben Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizine yol açabileceği ve enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,19 ile 78,28 dolar aralığının direnç, 77,89 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ETİKETLER
Petrol
Sıradaki Haber
New York Belediyesinden düzensiz göçmenleri kente taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık dava
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
11:18
ABD'de B-1B bombardıman uçağı düştü
11:24
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
11:14
Filistin'i destekleyen seslerin bastırılmasında antisemitizm söylemi araç olarak kullanılıyor
11:10
e-Devlet Kapısı'na 4,4 milyar girişle rekor kırıldı
10:56
Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni gözdesi "Balkız"
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni gözdesi "Balkız"
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ