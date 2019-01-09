Endonezya'da yeni büyükelçi atamaları dolayısıyla düzenlenen resmi törenle Ankara Büyükelçisi olarak atanan ve birkaç ay içinde göreve başlaması beklenen Dışişleri Bakanlığı Endonezya Vatandaşlarını Koruma ve Adli Yardım Direktörlüğü görevini yürüten Lalu Muhammed İkbal, Türkiye-Endonezya ilişkileri ve yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki büyük devlet olan Türkiye ve Endonezya arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu, iki ülkenin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile büyük liderlere sahip olduğunu belirten İkbal, Endonezya'nın Türkiye'yi her zaman dost ülke olarak gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda büyük atılımlar yaptığını söyleyen İkbal, "Özellikle Erdoğan hükümetinin başa gelmesiyle ülkede altyapı alanında büyük projeler hayata geçirildi. Widodo da başkan olarak hükümetin başına geçtikten sonra benzer bir uygulamaya gitti. Bence iki devlet başkanı arasında birçok açıdan benzer bir kimya var. Bu yüzden ikili ilişkileri ileriye götürmek daha kolay." diye konuştu.

“Kaplan MT iki ülkenin ortak başarısı”

Türkiye ve Endonezya arasındaki ekonomik ilişkilere değinen İkbal, şunları kaydetti:

''Türk FNSS şirketiyle Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen 'Kaplan MT' tankı iki ülkenin ortak başarısı. Türk iş adamları Endonezya'da sanayi ve savunma alanında iş birliği ve yatırımlara önem veriyor. Bizim öncelikli amacımız iki ülkenin birbirini yakından tanıması.

İki ülke halklarının yakınlaşmasıyla ikili ve ekonomik ilişkilerin daha da artması doğal bir süreç içine girecektir. Türkiye ve Endonezya G20 ülkeleri sıralamasında birbirine yakın. Birçok yönden birbirine benzeyen iki ülkeyiz. Ekonomik iş birliğinin artması için 3 yıl içinde iki ülkenin iş adamlarının doğrudan iletişim kurma seviyesine gelmesini amaçlıyorum."

“Anlaşma sağlanana kadar beklememize gerek yok”

Widodo'nun 2017'deki Türkiye ziyareti sırasında Endonezya-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak açıklama yapıldığını hatırlatan İkbal, "Tüm maddeler üzerinde anlaşma sağlanana kadar beklememize gerek yok. Anlaşma sağladığımız iş birlikleri üzerinden harekete geçebiliriz. Bu, ekonomik ilişkiyi artırma ve iş adamları için fırsat oluşturmanın yanı sıra karşılıklı olarak neye ihtiyaç duyduğumuzu anlamamıza da yardımcı olur.'' diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde Endonezya ile Güneydoğu Asya pazarına girdiğine ve başarılı olduğuna dikkati çeken İkbal, ''Son dönemdeki iş birlikleriyle savunma alanında iki ülke belirli bir noktaya geldi. Önceliğimiz bu alan olabilir. Türkiye bu başarısını bölgedeki diğer ülkelere yayabilir.'' ifadesini kullandı.

"Yeni pazarlara girişte Türkiye ticari kapı olabilir"

Endonezya'nın farklı pazarlara girmek istediğini söyleyen İkbal, Türkiye'nin Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya'da ticari noktada deneyimli olduğunu ve bundan yararlanabileceklerini belirtti.

İkbal, yeni pazarlara girişte Türkiye'nin kendileri için ticari kapı olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, büyükelçi adayı sıfatıyla mecliste milletvekilleriyle yaptığı toplantı ve görüşmelerde, Türkiye'deki ekonomik dalgalanma nedeniyle iş birliğinin olumsuz olabileceği eleştirilerinin yöneltildiğini de dile getiren İkbal, "Gelen eleştirilere, ticari iş birliğinde, şu anki duruma bakmak yerine Türkiye'nin 2002'den bu yana gösterdiği gelişmeye bakmanın daha faydalı bir izlenim olacağı ve Türkiye ekonomisinin gelişmekte olduğu açıklamasında bulundum." diye konuştu.

“Barış ve istikrarın sağlanmasında Batılı ülkelere gerek yok”

Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler gibi birçok platformda da ortak görüşleri paylaştığını ifade eden İkbal, "İslam ülkelerinde yaşanan problemlerin çözümünde Türkiye ve Endonezya öncülük yapabilir. Barış ve istikrarın sağlanmasında Batılı ülkelere gerek yok, kendimize yeteriz. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Türkiye ve Endonezya dayanışmasının sorunların çözümünde etkisi daha fazla olacaktır." dedi.

Kaynak: AA