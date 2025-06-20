Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı

Subianto, Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen ve 28'incisi bu yıl düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Sadece dostluk ve işbirliği ile refaha ulaşılabileceğini kaydeden Subianto, Endonezya'nın her zaman tarafsızlık yolunu izleyeceğini kaydetti.

Dünyanın çok kutuplu bir yapıya evrilmesi gerektiğine inandığını belirten Subianto, "Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı. Yeni bir küresel gerçeklik ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in liderliğinin yeni dönemde öne çıktığı yorumunu yapan Subianto, "Rusya ve Çin'in liderliğini vurgulamak istiyorum. Açık konuşacağım. Bugünün dünyasında, Küresel Güney'deki birçok ülke de buna katılıyor. Rusya ve Çin asla çifte standart uygulamıyor. Her zaman ezilenlerin yanında durmuş ve küresel adalet için mücadele etmişlerdir. Bunu içtenlikle söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Endonezya güçlü, güvenilir ve dürüst bir ortak olmak istiyor"

Subianto, Endonezya’nın ekonomik büyümesinin bu yıl şimdiden yüzde 5'e ulaştığını, yıl sonuna kadar ise yüzde 7 veya daha fazlasına çıkabileceğini belirterek, bu gelişmenin ülkenin doğru yolda olduğunu ve hedeflerine ulaşacağının göstergesi olduğunu aktardı.

Tüm stratejik ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını belirten Subianto, "Endonezya güçlü, güvenilir ve dürüst bir ortak olmak istiyor. Yardım veya bağış istemiyoruz. Birlikte gerçek refahı elde etmek için gerçek ve anlamlı ortaklıklar arıyoruz." şeklinde konuştu.

Subianto, bu kapsamda iş dünyasına açık olduklarını ve özellikle Rus şirketlerini Endonezya ekonomisinin bir parçası olmaya davet ettiklerini dile getirdi.

Endonezya ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki kapsamlı ekonomik anlaşmanın ilerlemesine yardımcı olan Rusya Federasyonu'na teşekkür eden Subianto, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile de anlaşmaları sonuçlandırmak üzere olduklarına işaret etti.

Subianto, ayrıca, özellikle Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan derin üzüntü duyduklarını ifade ederek tüm tarafların yakında barışçıl bir çözüme ulaşmasını umduklarını sözlerine ekledi.