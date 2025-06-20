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Dünya
AA 20.06.2025 21:12

UNICEF'ten "Gazze'de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici oranda arttığı" uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici düzeyde arttığı uyarısında bulunarak sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuğun, akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

UNICEF'ten "Gazze'de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici oranda arttığı" uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

UNICEF’in Gazze'de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici oranda arttığı konusunda uyarı yaptığını belirten Dujarric, "Sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuk, akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Dujarric, hastaneye kaldırılan çocuk sayısının nisana kıyasla yaklaşık yüzde 50, şubata kıyasla ise yüzde 150 arttığına dikkati çekerek şubattaki ateşkes döneminde Gazze’ye giren yardımların önemli ölçüde kesildiğini vurguladı.

UNICEF’in, yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen 150 günde Gazze’de yetersiz beslenme tedavisi için 16 bin 700’den fazla çocuğun hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, bu vakaların tamamının önlenebilir olduğunu kaydetti.

Dujarric, bu rakamın günde ortalama 112 çocuğa tekabül ettiğine dikkati çekerken İsrailli yetkililerin engellemesi nedeniyle 1000 kamyon dolusu sağlık, besin ve diğer malzemenin son iki gündür Gazze sınırında bekletildiğini aktardı.

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