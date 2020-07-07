Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya 6,1 ile sallandı
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Jepara ilçesinin 53 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 578 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, depremin, Denpasar, Kebumen, Cilacap, Boyolali, Giyanyar ve Pekalongan gibi çeşitli yerlerde de hissedildiği bilgisini paylaştı.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
Etiketler: Endonezya DepremSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 04:49
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