İran resmi ajansı IRNA'nın, İran Ulusal Tanker Şirketine dayandırdığı haberinde, diplomatik çabalar sonucu İran bandıralı "MT Horse" petrol tankerinin dün akşam rotasına yeniden başladığı belirtildi.

Petrol tankeri, görevini tamamlamasının ardından ülkeye dönecek.

24 Ocak'ta el konuldu

Endonezya, 24 Ocak'ta yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı iki tankere el koymuş, tankerlerde görev yapan 36 İranlı ve 25 Çinliyi gözaltına almıştı.