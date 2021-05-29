Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya 24 Ocak'ta el koyduğu İran petrol tankerini serbest bıraktı
[Fotoğraf: İHA ]
İran, Endonezya'nın, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesi üzerine 24 Ocak'ta el koyduğu petrol tankerini bıraktığını açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'nın, İran Ulusal Tanker Şirketine dayandırdığı haberinde, diplomatik çabalar sonucu İran bandıralı "MT Horse" petrol tankerinin dün akşam rotasına yeniden başladığı belirtildi.
Petrol tankeri, görevini tamamlamasının ardından ülkeye dönecek.
24 Ocak'ta el konuldu
Endonezya, 24 Ocak'ta yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı iki tankere el koymuş, tankerlerde görev yapan 36 İranlı ve 25 Çinliyi gözaltına almıştı.
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