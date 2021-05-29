Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İspanya’da göçmen kurtarma operasyonu
[düzensiz göçmen aa]
İspanyol sahil güvenliği, Gran Canaria Adası yakınlarında 58 göçmeni kurtardı.
Kurtarılan göçmenler, sahil güvenlik görevlileri tarafından bir gemiyle Arguineguin Limanı'na transfer edildi.
Göçmenlere karaya çıkmadan önce koruyucu maskeler dağıtıldı.
Kanarya Adaları acil servisi, kurtarılanlar arasında biri kadın iki göçmenin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
İspanya İçişleri Bakanlığı, bu yıl 15 Mayıs'a kadar 4 bin 935 göçmenin deniz yoluyla Kanarya Adaları'na ulaştığını bildirdi.
Etiketler: İspanya Sahil Güvenlik
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