Kurtarılan göçmenler, sahil güvenlik görevlileri tarafından bir gemiyle Arguineguin Limanı'na transfer edildi.

Göçmenlere karaya çıkmadan önce koruyucu maskeler dağıtıldı.

Kanarya Adaları acil servisi, kurtarılanlar arasında biri kadın iki göçmenin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, bu yıl 15 Mayıs'a kadar 4 bin 935 göçmenin deniz yoluyla Kanarya Adaları'na ulaştığını bildirdi.