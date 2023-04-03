Jüvenil salyangoz balık türü, Japonya'nın güneyindeki Izu-Ogasawara Çukuru'nda 27 bin 349 fitte yani deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derininde yüzerken filme alındı.

Araştırmanın baş bilim insanı Profesör Alan Jamieson, salyangoz balıklarının herhangi bir balığın hayatta kalabileceği maksimum derinlikte gözlemlenebileceğini söyledi.

Benzer salyangoz balıkları daha önce en fazla yaklaşık 7 kilometre derinlikte gözlendi ve yeni keşif ile en derinde gözlemlenen balık rekorunu kırdı.

Önceki en derin balık gözlemi, 26 bin 830 fitte Mariana Çukuru'nda yapıldı.

Salyangoz balığı, şu anda bilinen 300'den fazla farklı türle dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda bulunuyor.

Daha derin sularda yaşamaya adapte olmuş türler, jelatinimsi vücutlarının yardımıyla, derin denizin devasa basıncına dayanabiliyor.