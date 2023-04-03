İlk çeyrek aynı zamanda Tesla'nın müşterilere teslim ettiğinden daha fazla araç ürettiği dördüncü çeyreğe damgasını vurdu.

Bunun bir kısmı, biri Teksas'ta, diğeri Almanya'da geçen baharda açılan iki yeni fabrikadaki üretim artışından ve bu artan üretim ve satışlar arasındaki gecikmeden kaynaklanıyor olabilir.

Tesla, Asya Pasifik bölgesinin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya geçiş yapan daha pahalı modelleri olan Model S ve Model X'in sayısında bir artış olduğunu söyledi.

Ancak bu, Tesla'nın son 12 ayda sattığından 78 binden daha fazla otomobil ürettiği anlamına geliyor.

Şirket, çeyrekte 422 bin 875 araç satışını tamamladığını bildirdi. Bu, analistlerin 430 bin araç satışı tahmininin altında.

Almanya ve Teksas'ta üretimi artırma çabalarına rağmen ilk çeyrek üretimi, 2022'nin son üç ayına göre yalnızca yüzde 0,2 arttı.