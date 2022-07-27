Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
En çok maymun çiçeği vaksı İspanya'da
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını açıkladı. 3 bin 125 vakanın bulunduğu İspanya'yı, 2 bin 316 vaka ile ABD ve 2 bin 268 vaka ile Almanya takip ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.
Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu açıkladı.
Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.
Yayılım sürecek
Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.
Etiketler: İspanya Maymun Çiçeği
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