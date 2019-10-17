Dünyanın önde gelen kanser tedavi uzmanları Nur-Sultan’da buluştu. 350 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Kanser Liderleri Zirvesi’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan onur konuğu olarak katıldı. Emine Erdoğan, kanserle mücadelede Türkiye'nin çalışmalarını anlattı.

Emine Erdoğan, kansere bağlı ölümlerin yüzde yetmişinin düşük gelirli ülkelerde yaşandığına dikkat çekti.

Emine Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Kanser Liderleri Zirvesi ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Giderek büyüyen ve derinleşen bir sorunla karşı karşıyayız. Dünyada her 6 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor. Adeta nezle gibi yaygınlaşıyor. kanser ekonomik, sosyal ve siyasi yöntemleri olan çok kapsamlı bir soruna dönüşmüş durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın eşi, her yıl kanser nedeniyle görülen 9,5 milyon ölümün yarısının doğru politikalarla önlenebileceğini söyledi.

Türkiye'nin Brezilya ile birlikte, tütün kontrolü için tavsiye edilen tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden biri olduğunu hatırlattı.

Zirvede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kazak mevkidaşı Elcan Birtanov ile bir araya geldi. İki bakan, Türkiye ve Kazakistan Sağlık Bakanlıkları arasında iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: TRT Haber