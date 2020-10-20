“Türkiye’nin Oruç Reis’i bölgeye göndermesi zekice ve önemli bir adım.”

Açıklama, Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından emekli amiral Andonis Andoniadis’e ait.

Open TV kanalına konuşan Andoniadis, Türkiye’nin hamlesinin önemine dikkat çekti.

"Kıta sahanlığı ihlal edilemez"

Eski Yunan komutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinin çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yaptığını söyledi.

Böylece iki ülke arasında deniz yetki alanları belirleneceği zaman Türkiye’nin “O noktada çalışma yaptım” diyebilme hakkını elde ettiğini vurguladı.

Eski Yunan komutan, Atina’nın Doğu Akdeniz’deki siyasetini, özellikle Oruç Reis konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye’nin çalışmalarını Yunan karasularında yapmadığına dikkat çekti.

Yunan kıta sahanlığının belirlenmiş olmadığını, dolayısıyla ihlal de edilemeyeceğinin altını çizdi.

"Ankara'ya yaptırım istemek saflık"

Andoniadis, “Yunanistan, Oruç Reis araştırma gemisinin ne yaptığı ile ilgilenmemeli ve bununla uğraşmamalı.” dedi.

Emekli Yunan amiral, ülkesinin bir savaş atmosferi yarattığını söyledi.

Andoniadis, koronavirüs salgını ve ekonomik kriz içindeyken Atina yönetiminin silahlanma isteğinde olmasına da tepki gösterdi.

Yunan komutan; Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeleri kastederek, Atina'nın Türkiye ile ilişkileri iyi olan ülkelerden Ankara'ya yaptırım istemesini de "saflık" olarak niteledi.