Haber Giriş: Kaynak: AA
Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği balistik füze saldırısında Abbas Semedov'un da evi yıkıldı. Saldırıdan geriye ise piyanosu kaldı.
Abbas Semedov, Gence'ye düzenlenen saldırıda evinin yıkıldığını, kendisi ve oğlunun hafif sıyrıklarla yaralandığını belirterek "Durumumuz iyi Allah'a şükürler olsun" dedi.
Yıkılan evinin bir odasının köşesinde bulunan piyanosunu çalan Semedov, "Uzun yıllardır piyano çalıyorum. Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.
[Fotoğraf: AA]
Saldırının şokunu atlatmaya çalışan Semedov, piyanoyu moralini iyi tutmak için çaldığını söyledi.
Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füzeyle Gence'ye yeniden saldırmış, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 15:16
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