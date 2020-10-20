Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi'nin (KEERFA) çağrısıyla parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan sığınmacılar, Vasilis Sofias Caddesi'ndeki AB ofislerinin bulunduğu binaya yürüdü.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu göstericiler, ''kalacak yer istiyoruz'', '' daha iyi bir yaşam bizim hakkımız'' şeklinde sloganlar atarak, AB ve Yunanistan'ın uyguladığı sığınmacı politikalarını protesto etti.

Konaklama programlarının kapsamının genişletilmesi, özel ihtiyaçlara sahip sığınmacılar için ayrı koşulların oluşturulması, verilen maddi yardımların kesilmemesi gibi talepleri dile getiren sığınmacıların gösterisi, olaysız şekilde sona erdi.

Gösteri sırasında, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.