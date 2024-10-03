Elon Musk'ın Twitter/X'i satın alımından bu yana yüzde 80 değer kaybetti

X, Musk tarafından satın alındıktan sonra halka açık işlem görmeyi bıraktı.

Ancak, Fidelity’nin Blue Chip Growth Fund’un pay değerleri üzerine yaptığı değerlendirmelere göre, platformun hisseleri Ağustos sonunda sadece 4.2 milyon dolar olarak değerlendirildi.

Bu, Temmuz sonundaki değere göre yüzde 24’lük bir düşüşü ve Musk’ın Twitter’ı satın aldığı zamandaki değerden yüzde 79’luk bir kaybı temsil ediyor.

X üzerindeki reklam baskısı

Analistler, Fidelity’nin bu düşüş tahmininin, platformun reklam gelirlerinde yaşanan azalmayı yansıttığını düşünüyor.

Özellikle, bazı reklam verenler Musk’ın sahibi olduğu platformda görülen aşırı içeriklerden endişe duyduklarını belirtti.

Buna rağmen, X platformu Musk’ın yönetimi altında sosyal medyada güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor.

İkinci çeyrek verilerine göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 6 artışla 570 milyona ulaştı. Ancak Similarweb’e göre, ABD’deki kullanıcı sayısında yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı.

Bazı analistler, Fidelity'nin X'in değerini düşük tahmin ettiğini ve platformun uzun vadede Musk'ın ödediği 44 milyar dolardan daha değerli olabileceğini savunuyor.