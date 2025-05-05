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Dünya
AA 05.05.2025 06:26

Elon Musk'ın şehri kuruldu: Starbase

ABD'nin Texas eyaletinde bölge sakinleri, SpaceX firmasının fırlatma sahasının bulunduğu bölgenin adının "Starbase" (Yıldız Üssü) olarak değiştirilmesi için yapılan oylamada yeni isim yönünde oy kullandı.

Elon Musk'ın şehri kuruldu: Starbase
[Fotoğraf: AP (Starbase'de bulunan Elon Musk heykelini çeken bir kadın)]

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin fırlatma sahasının yer aldığı Cameron İlçesi’nde yapılan oylama sonucunda, bölgenin adı resmen "Starbase" olarak değiştirildi.

Çoğunluğunu SpaceX çalışanlarının oluşturduğu yerleşim yerindeki oylamada, 212 kişi isim değişikliğine "evet" derken, sadece 6 kişi eski ismin korunması yönünde oy kullandı.

Şehir yönetimi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir şehir olmak, insanlığın uzaydaki geleceği için çalışan kadınlar ve erkekler adına mümkün olan en iyi topluluğu inşa etmemize yardımcı olacak" ifadelerine yer verdi.

Cameron İlçesi Seçim Yöneticisi Remi Garza, oylama sonuçlarının bir ilçe yargıcı tarafından onaylanmasının ardından, Starbase'in resmen bir Teksas belediyesi olarak kayıtlara geçeceğini belirtti.

Öte yandan, SpaceX’in sahibi Elon Musk da X hesabından yaptığı paylaşımda, Starbase’in "artık gerçek bir şehir" olduğunu ifade ederek oylama sonucunu kutladı.

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