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Dünya
AA 05.05.2025 06:19

Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 3 bin kişilik ibadet alanı bulunan ve yapımı yaklaşık 12 yıl süren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin açılışı yapıldı.

Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı

Eyüp Sultan Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı, yerel yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Kondi, törende yaptığı konuşmada, camilerin sadece ibadet mekanı değil, dostluk ve birlikte yaşama iradesinin bir simgesi olduğunu belirterek, "Bu cami, gönülleri ve kalpleri birleştiren bir yapı." dedi.

DİTİB Fransa Başkanı Demirtaş, İslam inancında, cami ve mescitlerin Kabe'nin bir şubesi olarak görüldüğünü anlattı.

Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı

Eyüp Sultan Camisi

Yapımı yaklaşık 12 yıl süren 3 bin kişilik ibadet alanı olan cami, Osmanlı mimarisi ilham alınarak inşa edildi.

23 metre yüksekliğinde 1 minaresi, 15 metre yüksekliğinde 1 ana kubbesi ve 7 küçük kubbesi bulunan caminin, mermerleri Konya'dan, kapılar Maraş'tan getirildi ve bünyesinde özel Manisa yün halısı kullanıldı.

Camide, İstanbul'dan getirilen 4 katlı 8 metrelik büyüklüğünde bir avize yer alırken, ibadethaneyi, örümcek ve haşerelerden uzak tutmak için Mimar Sinan'dan ilham alınarak avizede deve kuşu yumurtaları kullanıldı.

Roubaix Belediyesi, camiye çıkan caddenin adını "İstanbul Caddesi" olarak değiştirdi.

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