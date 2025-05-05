İran'da son günlerde artan fabrika yangınları dikkati çekiyor

İran'da 26 Nisan'da ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamadan bugüne kadar ülkenin çeşitli bölgelerinde en az 5 yangın çıktı.

Liman'daki patlama sabotaj iddialarını gündeme getirdi ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de patlamada kasıt veya ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için güvenlik ve yargı kurumlarına talimat verdi. Liman patlamasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer limandaki patlamada sabotaj ihtimalini reddetti

Daha sonra yayımlanan ön soruşturma raporunda sabotaj ihtimali reddedilerek, patlamanın ihmalden kaynaklandığı açıklandı. Raporda, patlamanın ihmalden kaynaklı yanlış kategoride etiketlenmiş ve uygun şekilde depolanmamış oksitleyici kimyasallardan kaynaklandığı belirtildi.

İranlı üst düzey yetkililer, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamaya ilişkin sabotaj ihtimalini şimdilik dışlasa da Tahran Milletvekili Muhammed Sirac, patlamada İsrail'in parmağı olduğuna dair açık işaretler bulunduğunu iddia etti. 28 Nisan'da Tahran'dan yayın yapan Rokna haber sitesine konuşan Sirac, İsrail'in patlamaları gerçekleştirmek için uydular veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı cihazlar kullanmış olma ihtimalini dile getirdi.

Liman'daki patlamadan 3 gün sonra 29 Nisan'da bu kez İsfahan'da bir barut fabrikasına ait barakada patlama meydana geldi. Patlama, iki işçinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına yol açtı. Yetkililer, patlamanın nedenini henüz açıklamadı.

Yangınlar İsfahan, Elburz, Kum ve Meşhed'de devam etti

İran'daki yangınlar, limandaki patlama ve barut fabrikası olaylarıyla sınırlı kalmadı. Son birkaç gün içinde ülkede birçok farklı bölgede yangın çıktı.

Önce dün Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde ana elektrik santralinde yangın çıktığına dair sosyal medyada haberler paylaşıldı. Bunun üzerine İranlı yetkililer, yangının santralde değil, yakınlarındaki bir çöp toplama alanında ve karton fabrikasında çıktığını bildirdi.

Sosyal medyada, yangının elektrik santralinde çıktığına dair görüntü ve iddialar yer alırken devlet televizyonu, elektrik santralinden görüntüler paylaşarak santralde herhangi bir yangın olmadığı bilgisini aktardı.

Daha sonra ülkenin batısındaki İlam eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi verildi.

Ülkede bugün de önce Kum kentindeki organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangında ikisi ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Bunun ardından da İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktığı açıklandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirilirken can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi.