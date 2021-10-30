241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir üniversite kuracağını duyurdu.

Elon Musk, Twitter hesabından yeni bir üniversite kuracağını açıkladı. Musk tweetinde, "Yeni bir üniversite kurmayı düşünüyorum: Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" ifadesini kullandı.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Musk'ın tweeti bununla da sınırlı kalmadı. Destansı ürünlere sahip olan ve evrensel olarak da beğenilen bir üniversite olacağının altını çizdi.

Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir

Geçtiğimiz günlerde bir yatırım bankasının tahminlerine göre, Elon Musk'ın, trilyoner olacak ilk kişi olabileceği belirtilmişti.

Morgan Stanley analistlerine göre, servetinin büyük bir çoğunluğunu elektrikli araç firması olan Tesla'dan elde eden Elon Musk, SpaceX şirketiyle bu miktarın çok daha fazlasını kazanabileceğinin altı çizilmişti.

Analist Adam Jones, 2002 yılında kurulan SpaceX'in insanları ve kargoları Ay'a ve Mars'a götürebilecek Starship roketlerinin, uzay endüstrisindeki yatırımcı beklentilerini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu söylemişti.