241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir üniversite kuracağını duyurdu.

Elon Musk, Twitter hesabından yeni bir üniversite kuracağını açıkladı. Musk tweetinde, "Yeni bir üniversite kurmayı düşünüyorum: Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" ifadesini kullandı.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science