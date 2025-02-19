Puslu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2025 06:37

Elon Musk, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını geri getirme sürecini hızlandırıyor

Amerikalı milyarder iş adamı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını geri getirmek için yaklaşık 4 hafta içinde kurtarma uçuşunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Elon Musk, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını geri getirme sürecini hızlandırıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Fox News kanalında yayınlanan ortak röportajda soruları yanıtlayan Elon Musk, uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Musk, NASA astronotlarının uzayda siyasi nedenlerle Joe Biden yönetimi tarafından bilinçli olarak bırakıldığını savunarak onları kurtarma operasyonu için operasyon hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyledi.

Musk, "Rehavete kapılmak istemiyoruz ama astronotları uzay istasyonundan daha önce birçok kez ve her zaman başarıyla geri getirdik. Sanırım dört hafta içinde (kurtarma) uçuşunu yapacağız. Ama son derece temkinli devam etmek zorundayız." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump da Biden'ın astronotları uzayda bıraktığını ve bunun kötü bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Trump, geçen ay, NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunmuştu.

{iligli-haber-873102}

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Elon Musk NASA
Sıradaki Haber
Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait firavun mezarı ortaya çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:27
İlim yolunda bir ömür: M. Emin Saraç
07:17
Avustralya’da 150'den fazla balina kıyıya vurdu
07:18
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
07:07
Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini paylaştı: Belki de yardım alan çok sayıda vampir vardır
07:03
Trump, Elon Musk'ın "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacağını söyledi
07:01
Trump'tan Zelenskiy'e sert eleştiri: Üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ