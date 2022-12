Musk, Twitter'da şirketin yöneticiliğinden istifa edip etmeyeceğini soran bir anket başlattı.

Söz konusu paylaşımda, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ifadesi yer aldı.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.