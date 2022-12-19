Hükümet, Belçika'nın Tahran Büyükelçiliği’nin tutuklanan veya gözaltına alınan vatandaşlarına yeterince konsolosluk koruması sağlayamayacağını bildirdi.

Geçen hafta Belçika Anayasa Mahkemesi'nin, İran ile mahkumların değişimine izin veren anlaşmayı askıya almasının ardından, Belçikalı sivil toplum kuruluşu çalışanı Olivier Vandecasteele, Tahran'da 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sadece Belçikalı turistler değil, çifte vatandaşlığa sahip kişilerin bile İran'da güvence altında olmadıkları vurgulandı.

Bütün Belçika vatandaşlarının ciddi bir tutuklanma, keyfi gözaltı ve adil yargılanma riski altında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Tutuklanma veya gözaltı durumunda, temel haklara saygı ve olaya karışanların güvenliği garanti edilmez" denildi.

İran'ın, çifte vatandaşlığı tanımadığı anımsatılan bakanlık açıklamasında, Belçika'nın Tahran Büyükelçiliği'nin de, tutuklanan veya gözaltına alınan vatandaşlara konsolosluk koruması sağlama kapasitesinin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

Belçika hükümetine göre, diplomatik temsilciliklerin, İran'daki yargılamalarda duruşmalara katılma garantisi yok ve tutuklunun kendi seçtiği bir avukata erişmesine de izin verilmiyor.

Belçika hükümeti, bu nedenle vatandaşlarından, İran'ı ivedilikle terk etmelerini istedi.