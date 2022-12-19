Dışişleri Bakanı Baerbock, Nijerya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Bugün çok gecikmiş bir adım atıyoruz. Alman müzelerindeki 20 Benin bronzunu ait oldukları yere, ana vatanlarına iade ediyoruz." dedi.

Nijeryalı çocukların tarihi eserleri artık yerinde görebileceklerine işaret eden Baerbock, "Bu, geçmişin tüm yaralarını iyileştirmeyecektir. Ancak Almanya'nın karanlık sömürge tarihiyle yüzleşme konusunda ciddi olduğunu gösteriyoruz." diye konuştu.

Baerbock sömürgeci dönemle hesaplaşmanın aynı zamanda Nijerya ile derinleşen işbirliğinde yeni bir sayfa açacağını umduğunu belirterek, Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip Nijerya ile özellikle de en büyük küresel sorun olan iklim krizinin kontrol altına alınması konusunda daha da yakın çalışmak istediklerini kaydetti.

Temmuz ayında anlaşma sağlanmıştı

Almanya ile Nijerya arasında, Benin Krallığı dönemine ait olan ve yaklaşık 120 yıl önce kaçırılan bronz heykeller ile diğer eserlerin Nijerya'ya iade edilmesi konusunda temmuzda anlaşma sağlanmıştı.

Anlaşmayla süreçte Nijerya Devlet Müzeleri ve Anıtlar Komisyonu ile Almanya’daki müzeler arasında eserlerin mülkiyetinin devredilmesi, Nijerya’ya iade edilmesi ve gelecekte Almanya’da sergilenmesi için müzelere ödünç verilmesi konusunda işbirliği kararı alınmıştı.

Ayrıca Almanya, Nijerya'nın Edo eyaletindeki Benin City’de bir müzenin inşa edilmesine destek verecek.

Almanya'nın 20 müzesinde Nijerya'ya ait 1130 eser bulunuyor.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan, Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.