Roket, bir binaya isabet etti. Binada ve bina çevresinde bulunan araçlarda büyük hasar meydana gelirken, arama kurtarma ekipleri bölgeyi tahliye etti.

Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, “Hava savunma sistemlerimiz Belgorod bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürüyor. Daha fazla bilgi sonra aktarılacak. Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca kanatlı hayvan çiftliği de hasar aldı." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Rusya’nın Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgeleri ile Kırım’da sarı alarm durumuna geçildi.